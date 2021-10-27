الفرزلي: مبادرة الراعي أتت في مكانها

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أتت في مكانها وزمانها وكسرت الجمود القاتل في الواقع السياسي وفتحت كوّة في جدار الأزمة".

واكد في حديث اذاعي، أن "المهم الأسلوب في تنفيذ المبادرة للوصول إلى النتائج والأهم توافق الرؤساء والذهاب بالمسار الدستوري هو في غاية الأهمية وأتمنى أن تسلك هذه المبادرة الطريق اللازم".

واشار الى ان "هناك أزمة حقيقية وجمود قاتل وتعطيل للمؤسسات ويجب الوصول إلى النتيجة المرجوة بكشف الحقيقة والأولوية مطلقة للوصول إلى الحل والحلّ الدستوري هو ما كان يجب سلوكه من الأساس".

ورأى أن "الانتخابات لن تدفع البلد نحو أحداث شبيهة بما حدث بالطيونة وما قد يتسبّب بذلك هو عدم سلوك الحلول القانونية والدستورية للأزمات والحل هو بالتوافق السياسي".