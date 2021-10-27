لبنان

ميقاتي في بعبدا اليوم واجتماعات عمل مكثفة مع البنك الدولي في السراي الحكومي

Lebanon 24
27-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-879580-637709182124886769.jpg
Doc-P-879580-637709182124886769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات بين الوزراء اللبنانيين ووفد البنك الدولي  برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، تندرج  في اطار "وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع"، وفق ما كان ساروج كومار جاه قد اعلن بنفسه قبل ايام عقب اجتماعي عمل عقدهما مع رئيس الحكومة.

وستبدأ الاجتماعات عند العاشرة صباحا باجتماع يضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، يليه اجتماع يضم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ثم اجتماع ثالث يصم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي فاجتماع رابع يضم وزير الطابة والمياه وليد فياض.

وكان الرئيس ميقاتي عقد اجتماعا موسعا مع  وفد البنك الدولي قبل ستة ايام تم  خلاله البحث في البرنامج، وسبقه اعلان المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  في البنك الدولي في الثالث عشر من الجاري ومن السراي ايضا "انه عقد لقاء جيدا مع الرئيس ميقاتي بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرهما، بالاضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي".  

الى ذلك من المقرر ان يزور رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم في اطار التشاور المستمر للبحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية والحكومية.

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-27
17:42 | 2021-10-27
17:21 | 2021-10-27
17:14 | 2021-10-27
17:03 | 2021-10-27
16:09 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website