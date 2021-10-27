ميقاتي في بعبدا اليوم واجتماعات عمل مكثفة مع البنك الدولي في السراي الحكومي

يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات بين الوزراء اللبنانيين ووفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، تندرج في اطار "وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع"، وفق ما كان ساروج كومار جاه قد اعلن بنفسه قبل ايام عقب اجتماعي عمل عقدهما مع رئيس الحكومة.

وستبدأ الاجتماعات عند العاشرة صباحا باجتماع يضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، يليه اجتماع يضم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ثم اجتماع ثالث يصم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي فاجتماع رابع يضم وزير الطابة والمياه وليد فياض.

وكان الرئيس ميقاتي عقد اجتماعا موسعا مع وفد البنك الدولي قبل ستة ايام تم خلاله البحث في البرنامج، وسبقه اعلان المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي في الثالث عشر من الجاري ومن السراي ايضا "انه عقد لقاء جيدا مع الرئيس ميقاتي بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرهما، بالاضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي".

الى ذلك من المقرر ان يزور رئيس الحكومة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم في اطار التشاور المستمر للبحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية والحكومية.