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لبنان
النتائج بدأت تتظهر.. هذا مصير خطة النقل العام والبطاقة التمويلية
Lebanon 24
27-10-2021
|
01:20
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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن وزير الأشغال أنجز الدراسات حول خطة النقل البري المُقترحة والتي وافقت عليها الحكومة السابقة، وأحيل الملف إلى وزير المالية لمزيد من الدرس، وطُرحت بالأمس آلياتٌ للتمويل، مشيراً الى ان الاتحاد لمس جدية في التعاطي لناحية تأمين مصادر التمويل.
الأسمر في حديث لإذاعة النور لفت الى ان المفاوضات مستمرة مع الحكومة بشأن البطاقة التمويلية ونعمل لتنشيط فكرة البطاقة الدوائية، في مواجهة الكوارث التي تنتج من رفع الدعم، مشيراً الى انه تم الاتفاق مع الحكومة على رفع بدل النقل وبدل المِنح المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة، وكان الاتجاه لإعطاء مساعدات شهرية قائمة على نسبة مئوية من الراتب، والعبرة تبقى في التنفيذ.
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