لبنان

عقبات تواجه التحالف بين "التيار" و"حزب الله" والخيارات "مفتوحة" في جبيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-10-2021 | 01:30
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بات من المؤكد ان "حزب الله" اتخذ قرارا واضحا بدعم "التيار الوطني الحر" في الانتخابات المقبلة، والتحالف  معه في الدوائر المشتركة ، لكن هذا التحالف دونه عقبة اساسية.

وبحسب مصادر مطلعة" فإن العقبة المفصلية  تتمثل بموقف "حركة امل" التي ليس من السهل عليها الدخول في تحالف انتخابي مع خصم ك" التيار" ، وبالتالي هناك افكار بدأت تدرس بين الحزب والتيار من اجل تجاوز هذه العقبة.

ترى المصادر ان فكرة التسوية السياسية بين العهد والرئيس نبيه بري ليست سهلة لذلك يحاول الحزب الوصول الى تفاهمات انتخابية بحتة لتجنب اي خسارة انتخابية لحليفه.

وفي السياق ايضا لا يزال المقعد الشيعي في دائرة جبيل كسروان يثير الجدل والنقاش منذ الانتخابات النيابية الاخيرة في ظل اصرار حزب الله على ان يكون النائب في تلك الدائرة ممثلا حزبيا له بشكل واضح، فيما تشير مصادر مطلعة  الى ان "التيار الوطني الحر" يرغب الا  يرشح الحزب شخصية حزبية في جبيل نظرا لحساسية المنطقة، فيما الحزب لا يزال حتى اللحظة يدرس خيارته بدقة، خصوصا انه يعتمد عادة على الحزبيين في كل الدوائر.

وتشير المصادر الى ان التحالف مع التيار الوطني الحر من عدمه سيكون له دور اساسي في تحديد خيارات الحزب بشأن هذا المقعد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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