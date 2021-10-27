الأزمة اللبنانية أنعشت المهن الحرة



وهنا أكد مطلعون أهمية هذه الخطوة على المجتمع وعلى الاقتصاد اللبناني، كون الابناء سيعملون على تطوير مهنة الآباء أو الأجداد، ما سينعكس على تطور المهن الحرة في لبنان وادخال التكنولوجيا والابتكار إليها.

ولفتوا الى وجود ازدياد، ولو بسيط، في عدد اللبنانيين الذين حلوا مكان العمال الاجانب في المهن الحرة. غيّرت الأزمة الاقتصادية في لبنان نمط حياة الكثير من اللبنانيين على الصعيد العملي، فبعد فقدان العديد منهم وظائفهم توجهوا الى المهن الحرة أو مهن أجدادهم كالنجارة والسنكرية والدهان.وهنا أكد مطلعون أهمية هذه الخطوة على المجتمع وعلى الاقتصاد اللبناني، كون الابناء سيعملون على تطوير مهنة الآباء أو الأجداد، ما سينعكس على تطور المهن الحرة في لبنان وادخال التكنولوجيا والابتكار إليها.ولفتوا الى وجود ازدياد، ولو بسيط، في عدد اللبنانيين الذين حلوا مكان العمال الاجانب في المهن الحرة.

من جهة أخرى، لوحظ ارتفاع في نسبة الطلب على الاستعانة بلبنانيات للقيام بالأعمال المنزلية بعدما كانت العاملات الاجنبيات هن المسيطرات على هذا القطاع، علما أن ليس كلّ النساء يتحمسن لخوض هذا المجال في لبنان، ما يجعل ايجاد مساعدة لبنانية في المنزل امرا صعبا.