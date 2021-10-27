عبدالله: مطلوب الفصل بين النكد السياسي ومعالجة الأمور الحياتية!

بالرغم من نشاط العديد من الوزراء،وحركة الرئيس نجيب ميقاتي المستمرة داخليا وخارجيا ،فأن البلد بحاجة لمجلس الوزراء واجتماعاته وقراراته، لمواكبة الاصلاحات المطلوبة ورسم السياسات الأنقاذية ومعالجة الانهيار الأجتماعي الشامل...

مطلوب الفصل بين النكد السياسي ومعالجة الأمور الحياتية ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 27, 2021

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "بالرغم من نشاط العديد من الوزراء، وحركة الرئيس نجيب ميقاتي المستمرة داخليا وخارجيا، فان البلد بحاجة لمجلس الوزراء واجتماعاته وقراراته، لمواكبة الاصلاحات المطلوبة ورسم السياسات الانقاذية ومعالجة الانهيار الاجتماعي الشامل.. مطلوب الفصل بين النكد السياسي ومعالجة الأمور الحياتية !".