جعجع يلتقي الأباتي نعمة الله الهاشم في معراب

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية قدس الأباتي نعمة الله الهاشم، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.