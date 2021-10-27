الشرطة العسكرية توقف نجل الشيخ بلال دقماق

اوقفت الشرطة العسكرية أسامة دقماق نجل الشيخ بلال دقماق، على خلفية الاشكال الاخير الذي وقع في ابو سمراء مع العريف في الجيش "ناصر بارودي" الذي اطلق النار على "الشيخ بلال دقماق" وعائلته منذ ايام، وفق مندوبة "لبنان 24".