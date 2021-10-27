سفير عربي يتحرك ضد تصريحات وزير الاعلام: زاد الطين بلة

إستنكر السفير اليمني في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي فيما خصّ الأحداث في اليمن، معتبرا أنّ "بيانه أمس زاد الطين بلّة". وأعلن الدعيس بعد اللقاء أنه سيتوجه الى الخارجية اللبنانية لتقديم رسالة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام، وقال "نحن نستنكر ما ورد ونأمل أن لا تؤثر تصريحاته على العلاقات الثنائية بين البلدين".

البخاري أكد بعد اللقاء "على موقف المملكة بشأن دعم الشرعية في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية"، كما أكّد "مواصلة الحوثيين المدعومين من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".





وشدّد البخاري "على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر"، مشيداً "بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ، والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من 404 صاروخا باليستيا، 791 طائرة مسيّرة, وأكبر من 205 لغم بحري".