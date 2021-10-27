فرنجية: قرداحي عبّر عن رأيه حين كان خارج المسؤولية

لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية.أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الانسان مسؤولية وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤولية والتزم لغة الدولة رسميا حين تولّى المسؤولية مع احترام كافة الدول العربية وخاصة السعودية والامارات
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) October 27, 2021
لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية.أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الانسان مسؤولية وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤولية والتزم لغة الدولة رسميا حين تولّى المسؤولية مع احترام كافة الدول العربية وخاصة السعودية والامارات