لبنان

فرنجية: قرداحي عبّر عن رأيه حين كان خارج المسؤولية

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:38
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غرد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كاتبا: "لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية. أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الانسان مسؤولية وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤولية والتزم لغة الدولة رسميا حين تولّى المسؤولية مع احترام كافة الدول العربية وخاصة السعودية والامارات."
 
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