لبنان

الطبش: مؤسف ما سمعناه من جورج قرداحي بحق السعودية والامارات

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:46
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غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على" تويتر": "مؤسف ما سمعناه من جورج قرداحي بحق السعودية والامارات اللتين قدمتا الكثير للبنان بدفاعه عن الحوثيين وكلاء ايران في العدوان داخل اليمن وضد الجوار. حظ لبنان سيىء مع متسلقي سلطة يكنون حقدا أسود ضد العرب فيورطونه بأزمة تلو أزمة".
 
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