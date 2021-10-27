لبنان

أوهمها أنه قادر على طرد الأرواح الشريرة وسرق منزلها.. هذا مصيره

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:48
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: بتاريخ 14/10/2021 أقدم أحد الأشخاص على سرقة مبلغ /12،000،000/ ل.ل، ومصاغ ذهبيّة بقيمة /2600/ دولار أميركي، من داخل منزل مواطنة بعد أن أوهمها بأنّه يملك قدرات خارقة تخوّله طرد الأرواح الشريرة.

 

بنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويّته من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حيث استُدرِجَ إلى محلّة المصيلح-النبطية وأوقف، وتبيّن أنه يدعى:

 

    أ. ب. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة)

 

بتفتيشه، عثر بحوزته على كامل المبلغ المالي المسروق باستثناء المصاغ الذهبية.

 

   وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة اعترف بأنه أقدم على سرقة المبلغ المذكور من داخل منزل المدّعية، كما صرّح أنها استقبلته عدة مرّات في منزلها قبل أن ينفّذ عمليّة السرقة، موهمًا إيّاها بقدرته على طرد الأرواح الشريرة. وأضاف أنه باع الذهب المسروق إلى أحد محال المجوهرات في محلة النبطيّة.

 

  أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.

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