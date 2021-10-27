وهاب يعلّق على موقف قرداحي.. هذا ما قاله

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: حضنت السعودية والإمارات مئات آلاف اللبنانيين دون تمييز وعاشوا لسنوات طويلة وما يزالون كأنهم في بلدانهم لذا فإن أمنهما مهم لأمن كل الأمة ما نتمناه أن يبقى الخليج العربي عامراً بأهله الطيبين . ثم نحن اللبنانيين لسنا بحاجة للمزايدة الإنفراج الإيراني السعودي قادم