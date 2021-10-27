لبنان

الكهرباء متوفرة في هذه البلدة من الطاقة الشمسية!

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:53
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 أكد رئيس بلدية الماري والمجدية يوسف فياض في بيان ان "بلديته حصلت على موافقة "اليونيفيل" لتنفيذ مشروع تزويد نادي البلدة بالكهرباء، من خلال مشروع يعمل على الطاقة الشمسية بقوة 40 امبيرا، بحيث يتمكن من ربط شبكة المولد بالطاقة الزائدة طوال الوقت مع حماية".


وقال:"سيتم انارة المستوصف وتزويد المبنى الخارجي بمآخذ كهربائية ليتمكن الاهالي من شحن هواتفهم ، واستعمال غرفة الانعاش لتزويد المرضى بالأوكسجين واستعمال الطاقة لمختلف الحاجيات، مع الاشارة الى انه يتم البحث في مشروع آخر يؤمن انتاج 30%من طاقة البلدة عبر الطاقة الشمسية مجانا".
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