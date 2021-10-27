لبنان

بين البطاقة التمويلية وحصة لبنان من صندوق النقد.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:56
A-
A+
Doc-P-879651-637709293265653796.jpg
Doc-P-879651-637709293265653796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 على أن الحكومة لا يمكنها التصرف في حصة لبنان من صندوق النقد وإستخدامها في تمويل الدعم لأن هذه هي حصة البلد وهذا دين وهو ملك للخزينة .
كما إستغرب طرح بند 23 والذي يرمي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي التي تبلغ مليار و135 مليون دولار وحصر إستخدام عائداتها ، معتبراً أن حصة لبنان هي دين عليه ويجب رد الدين ومن دون فوائد ولا يجوز الإخلال بالإتفاقيات المتفق عليها.
يشوعي أعرب عن خشيته من تمويل البطاقة التمويلية من حصة لبنان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-27
17:42 | 2021-10-27
17:21 | 2021-10-27
17:14 | 2021-10-27
17:03 | 2021-10-27
16:09 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website