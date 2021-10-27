بين البطاقة التمويلية وحصة لبنان من صندوق النقد.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

شدد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 على أن الحكومة لا يمكنها التصرف في حصة لبنان من صندوق النقد وإستخدامها في تمويل الدعم لأن هذه هي حصة البلد وهذا دين وهو ملك للخزينة .كما إستغرب طرح بند 23 والذي يرمي إلى تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي التي تبلغ مليار و135 مليون دولار وحصر إستخدام عائداتها ، معتبراً أن حصة لبنان هي دين عليه ويجب رد الدين ومن دون فوائد ولا يجوز الإخلال بالإتفاقيات المتفق عليها.يشوعي أعرب عن خشيته من تمويل البطاقة التمويلية من حصة لبنان.