لبنان

امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!

Lebanon 24
27-10-2021 | 03:51
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وهطول امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر في الداخل وعلى الجبال شمالا ورياح ناشطة احيانا.
وجاء في النشرة الاتي:
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط امطار خفيفة اعتباراً من بعد الظهر في الداخل وعلى الجبال شمالاً ورياح ناشطة احياناً.
 
 
الجمعة:  غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتوقع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد في المناطق الشمالية الشرقية فترة بعد الظهر.
السبت:  غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد.
 
الرياح السطحية:   شمالية غربية الى شمالية نهاراً ، شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين10و 30 كلم/س.
الانقشاع:   جيد إجمالاً، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 45و 70%
حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج .
حرارة سطح الماء:   26°م.
الضغط الجوي:   1018 HPA
أي ما يعادل:   764 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   6:52
ساعة غروب الشمس:   17:51
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