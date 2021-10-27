"المستقبل – الجنوب " ومؤسسة الحريري يطلقان المرحلة الثانية من التلقيح بـ"سبوتنيك" في صيدا

تحت شعار"لأنو صار وقتها" ، واستكمالاً لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا بلقاح " سبوتنيك V " المقدم بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، أطلق تيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ، المرحلة الثانية من هذه الحملة والمخصصة لمن لم يتلقوا اللقاح بعد، ولإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت " لمن تلقوا سابقاً اول جرعتين من لقاحات "سبوتنيك " أو "سينوفارم" أو "موديرنا" او استرازينكا ".الحملة التي انطلقت الثلاثاء وتتواصل يومي الخميس والجمعة تجري في ثلاثة مراكز تلقيح على الشكل التالي :* " المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق : ( الثلاثاء 26 والخميس 28 تشرين الأول 2021 من الساعة 5.30 عصراً حتى السابعة مساءً ) .* مستوصف الحريري الطبي الاجتماعي التابع لمؤسسة الحريري في صيدا القديمة : ( الخميس 28 تشرين الأول 2021 من الساعة 11 قبل الظهر الى الساعة الواحدة ظهراً ) .* مركز مؤسسة الحريري في منطقة تعمير عين الحلوة ( الجمعة 29 تشرين الأول 2021 من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصراً ) .وتشمل عملية التلقيح الفئات العمرية من 18 سنة وما فوق ، باستثناء النساء الحوامل والمرضعات . علماً أن لقاح " سبوتنيك V " الروسي معتمد من قبل وزارة الصحة العامة، إذ يحصل الملقحون مباشرةً على شهادات تلقيح إلكترونية على منصة( ( Impact.وشهد اليوم الأول من اطلاق المرحلة الثانية من الحملة في مركز المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق اقبالاً لافتاً من المواطنين ، وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح نحو مائة شخص .واشرفت النائب بهية الحريري على اطلاق الحملة في يومها الأول في المستشفى التركي حيث قامت بزيارة المركز واطلعت عن قرب على سير عملية التلقيح بحضور رئيسة اللجنة الإدارية للمستشفى السيدة منى ترياقي وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل ومستشار الحريري للشؤون الصحية الدكتور ناصر حمود ، ومنسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو وعدد من أعضاء مكتب المنسقية وقطاع الشباب فيها ، ومنسق الحملة من قبل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة الأستاذ محمد إسماعيل وفريق عمل المؤسسة ، والدكتور هشام قدورة الذي تولى مهمة الإشراف الصحي على عملية التلقيح .حشيشووبمناسبة اطلاق الحملة قال حشيشو أنه " استكمالا لعملية زيادة المناعة المجتمعية وإتاحة الحصول على اللقاحات أمام كافة شرائح المجتمع ، انطلقت اليوم المرحلة الثانية من حملة التلقيح التي اطلقها تيار المستقبل ومؤسسة الحريري بهبة ومبادرة مشكورة من رئيس التيار الشيخ سعد الحريري لإعطاء لقاح " سبوتنيك V " للمسجلين على المنصة الخاصة بالحملة ".وأضاف" ان هذه الحملة تعبر عن مدى اهتمام الرئيس الحريري بسلامة المجتمع وبتعميم المناعة المجتمعية. وهذه الحملة التي تجري في كل المناطق تشمل إعطاء جرعة أولى ثم جرعة ثانية لمن لم يتلقوا اللقاح سابقاً ، او جرعة معززة ثالثة لمن تلقوا اول جرعتين لزيادة عملية المناعة لدى الأشخاص خاصة واننا في فصل الخريف وعلى أبواب الشتاء الذي يكون فيه الناس عرضة اكثر للإصابة بفيروس كورونا، لذلك هم بحاجة اكثر لرفع المناعة لديهم ".اسماعيلمن جهته قال إسماعيل ان هناك اقبالاً كبيراً على تلقي لقاح "سبوتنيك" ان كان بجرعته الأولى لغير الملقحين سابقاً او الثالثة المعززة لمن تلقوا اول جرعتين سابقاً وان هذا الأمر يعكس مدى حرص المواطنين على حماية انفسهم ومجتمعهم عبر المحافظة على مستوى مرتفع من المناعة ، وهذا هو الهدف من الحملة ان تصل الى اكبر عدد ممكن من الأشخاص وخاصة الذين لم يتلقوا اللقاح بعد ، وان نكون محصنين بشكل دائم ضد كورونا لأن المناعة تجاه هذا الفيروس تقل مع الوقت ومن الضروري ان نأخذ جرعة معززة لتبقى المناعة بالمستوى المطلوب" .وأشار اسماعيل الى ان " لقاح "سبوتنيك" بنسبة 83% من الإصابة بفيروس كورونا وبنسبة 94% من الإستشفاء ، وفعاليته تجاه متحور دلتا هي 70% وهو المتحور الأكثر انتشاراً حالياً فمن الضروري جدا ان نحصل جميعا على اللقاح وان نتشارك الدعوة لتلقي اللقاح مع الأشخاص الذين نحبهم او نعمل معهم لنحمي انفسنا ومجتمعنا من كورونا ونعود الى الحياة الطبيعية ".