لبنان

بسبب فيروس الايكولاي... قطر تمنع استيراد بعض الخضراوات من لبنان!

Lebanon 24
27-10-2021 | 04:50
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اصدرت دولة قطر قراراً يقضي بمنع استيراد بعد الخضراوات من لبنان نظرا لارتفاع نسبة التسمم بالرصاص وفيروس الايكولاي بشكل متكرر في الاشهر المنصرمة.

 
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فيروس

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