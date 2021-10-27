لبنان

لقاء للقادة المسيحيين في بكركي؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 04:50
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اعرب النائب فريد هيكل الخازن عن ارتياحه للجولة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على المسؤولين السياسيين.
 
وخلال لقائه الراعي في بكركي، قال "اطلقتُ مبادرة قبل اسبوع هو ان الجو المسيحي في لبنان الذي هو جزء من الجو الوطني، وصل الى حد القطيعة بين القادة المسيحيين ووصلت الخلافات السياسية الى حد الشتيمة كما يقول غبطته. ففي ظل هذا الظرف الصعب الذي نمر به، لا يمكن ان يبقى المسيحيون بلا حوار او لقاء او تواصل او اتصال هاتفي حتى، من هنا ستقوم البطريركية المارونية بتحرك في المرحلة المستقبلية لجمع الشمل ولجمع هؤلاء القادة تحت سقف بكركي وتحت سقف غبطة البطريرك والهدف الوحيد ان يحافظ كل منهم على موقفه السياسي وتموضعه السياسي ولكن الحدود هي عدم السماح لانفلات الوضع في لبنان باتجاه الامن والدم وااشارع الذي يمكن ان يوصل البلد واللبنانيين عموما مسلمين ومسيحيين الى مكان لا احد يريد الوصول اليه." 
 
وتابع الخازن "سنبدأ نحن والبطريرك في الايام المقبل بالمبادرة وسنرى كيفية التواصل مع القادة المسيحيين الاساسيين الدكتور سمير جعجع والوزير جبران باسيل والوزير سليمان فرنجية والشيخ سامي الجميل لايجاد قواسم مشتركة، والحد الادنى لها حماية لبنان من الانزلاق باتجاهات لا احد يريدها".

وشدد على انه لا يمكن ان يبقى القيادات المسيحية بعداوة فهذا غير مقبول، يجب وضع ورقة عمل لحماية الوضع والبلد والمجتمع من الانزلاق باتجاه اي محظور امني وفي الشارع، انشاالله في الوقت القريب بحيث ما وصلنا به اليوم استدعاء جعجع والتي انا ضدها بكل حزم لان عشت مرامرة التسعينيات وكان لنا موقف كبير وما بدنا الذاكرة ترجعنا للفترة السابقة.
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