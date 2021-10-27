لقاء للقادة المسيحيين في بكركي؟

اعرب النائب فريد هيكل الخازن عن ارتياحه للجولة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على المسؤولين السياسيين.

وخلال لقائه الراعي في بكركي، قال "اطلقتُ مبادرة قبل اسبوع هو ان الجو المسيحي في لبنان الذي هو جزء من الجو الوطني، وصل الى حد القطيعة بين القادة المسيحيين ووصلت الخلافات السياسية الى حد الشتيمة كما يقول غبطته. ففي ظل هذا الظرف الصعب الذي نمر به، لا يمكن ان يبقى المسيحيون بلا حوار او لقاء او تواصل او اتصال هاتفي حتى، من هنا ستقوم البطريركية المارونية بتحرك في المرحلة المستقبلية لجمع الشمل ولجمع هؤلاء القادة تحت سقف بكركي وتحت سقف غبطة البطريرك والهدف الوحيد ان يحافظ كل منهم على موقفه السياسي وتموضعه السياسي ولكن الحدود هي عدم السماح لانفلات الوضع في لبنان باتجاه الامن والدم وااشارع الذي يمكن ان يوصل البلد واللبنانيين عموما مسلمين ومسيحيين الى مكان لا احد يريد الوصول اليه."