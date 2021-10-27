لبنان

نقابة محرري الصحافة دانت تصنيف حكومة العدو منظمات حقوقية فلسطينية بالارهابية

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:20
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 دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان،" قيام حكومة العدو الصهيوني بتصنيف منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات ارهابية".

ودعت "نقابات الصحفيين في العالم العربي والعالم كافة الى إدانة هذه الممارسات الصهيونية التي تهدف الى مواصلة دولة الاحتلال سياسات الفصل العنصري والاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة والمكفولة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي".


وجددت النقابة موقفها "الداعم لكل منظمات حقوق الانسان والمنظمات الاعلامية وادانة الانتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصابر والمناضل".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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