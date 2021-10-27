لبنان

الجيش: 4 خروق بحرية وخرق جوي للعدو

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:35
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صدر عن قيادة الجيش البيان الاتي:
"بتاريخ 26/ 10/ 2021 اعتبارا من الساعة 07.20 ولغايةصدر عن قيادة الساعة 18.58، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".


كما صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان التالي:
"بتاريخ 26/ 10/ 2021 اعتبارا من الساعة 14.35 ولغاية الساعة 22.25 تم تسجيل خرق جوي من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخلله تنفيذ طيران دائري فوق جميع مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا.


تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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