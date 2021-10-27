لبنان

حركة حماس تطلق مشروعاً جديداً في مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:32
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أعلن عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان ومسؤولها السياسي في منطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، أن الحركة أطلقت اليوم مشروع تغدية منطقة الوسط في مخيم عين الحلوة، والتي تشمل حي المنشية والأحياء المجاورة بالمياه، عبر البدء بتمديد شبكة جديدة مع كافة مستلزماتها.

ويذكر أن هذه الأحياء حرمت من المياه لفترات طويلة،  وأكد شناعة أن هذا المشروع يصب في خدمة أبناء شعبنا داخل مخيم عين الحلوة.

وأضاف أن الحركة ستعمل جاهدةً للوقوف إلى جانب شعبنا داخل المخيمات في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان، وستعمل ما بوسعها لتعزيز صمود أهلنا في مواجهة مشاريع التهجير والتوطين.
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