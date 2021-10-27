عون إستقبل مشلب وعرض مع الاب حداد دور الآباء اللعازريين في لبنان والخارج

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس بعد اكتمال اعضائه.



كما استقبل الرئيس عون الرئيس الاقليمي للآباء اللعازريين في الشرق الأب زياد الحداد ونائب رئيس "كاريتاس" الدكتور نقولا الحجار وعرض معهما الأوضاع الاجتماعية والانسانية في البلاد، ودور الآباء اللعازريين في لبنان والخارج.