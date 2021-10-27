لبنان

موظفو الادارة العامة اعتصموا امام سرايا طرابلس

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:52
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 نفذ موظفو الادارة العامة اعتصاما امام سرايا طرابلس للمطالبة بزيادة الرواتب في ظل الوضع المعيشي المتردي.

وطالب ابراهيم نحال، باسم المشاركين، بإنصاف "الموظفين الذين يعانون الأمرين بسبب سياسة يعتمدها أصحاب الشأن في الدولة"، واصفا وضع الادارات بـ "السيء جدا"، وطالب بـ "زيادة راتب الموظف في الإدارة وبدل النقل ليستطيع إتمام عمله بشكل سليم"، رافضا خصخصة القطاع العام.

ولوح بـ "الاضراب العام والعصيان المدني بدءا من مطلع الاسبوع المقبل في حال لم تلب المطالب".

بدوره، أكد شادي السيد باسم الاتحاد العمالي العام وقوفه إلى جانب المعتصمين، داعيا الدولة إلى "اقرار حقوق شريحة واسعة من موظفي الإدارة العام".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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