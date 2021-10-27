بعد أكثر من سنة... شهيد جديد ينضم الى قافلة شهداء وضحايا المرفأ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد الشاب عباس مظلوم (الأسمر) متأثراً بجراحه التي أصيب فيها في انفجار المرفأ.

تقام مراسم الدفن في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في جبانة عين الجوزة - حورتعلا البقاعية.