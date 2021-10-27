قرداحي: لا يجوز أن يُملي علينا أحد من يجب أن يستقيل

أشار وزير الإعلام جورج قرداحي إلى أن مقابلته بُثّت في 5 آب الماضي، وقال: "المستغرب أنّ الذين يدافعون عن حرية الإعلام والقول هم الذين ضخّموا الأمور وحاولوا قمعي".

وأضاف قرداحي بعد اجتماع المجلس الوطني للاعلام: "ما قلته في المقابلة لا يلزم الحكومة بشيء، وهذه آرائي الشخصية، وبعد أن أصبحت وزيراً فأنا ملتزم بالبيان الوزاري وبسياسة الحكومة ولم أتهجم على السعودية، وهذا الاتهام مرفوض وأنا لا أنكر الجميل".

وتابع: "قد يكون كلامي قد أحرج رئيسي الجمهورية والحكومة، ولمن طالبني بالإستقالة أقول له أنا الآن جزء من حكومة كاملة ولا يمكنني أن أتّخذ القرار بمفردي، ولا يجوز أن يُملي علينا أحد من يجب أن يستقيل"، وسأل: "ألسنا في دولة لها سيادتها؟"