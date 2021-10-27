الحاج حسن ناقش العلاقات الزراعية مع نظيره القطري

عقد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اجتماعا" تنسيقيا مع وزير البلدية والبيئة القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي بشأن الامن الغذائي والتنمية الزراعية.وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك والتبادل الزراعي بين لبنان وقطر لما فيه مصلحة البلدين.