لبنان

وزير الطاقة استقبل اللواء عباس إبراهيم

Lebanon 24
27-10-2021 | 06:03
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إستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيَّاض مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي نقل اليه نتائج الزيارة التي رافق فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى دولة العراق والتفاهمات التي تم التوصل اليها وتلك التي تحتاج الى مزيد من المفاوضات بشأن زيادة كميات الفيول العراقي وإستدامتها إستكمالا للإتفاقيات السابقة والتي تستدعي زيارة يقوم بها وزير الطاقة الى بغداد في وقت قريب .

وجرى خلال اللقاء إستعراض للتطورات الجديدة التي رافقت الزيارة  والتي أتت في إطار العمل الذي كان قد بدأ من قبل الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس ميقاتي الى دولة العراق للبحث في إمكانية تمديد التعاون معها فور إنتهاء العقود الحالية، سعياً الى زيادة الكميات الشهرية التي ترفع من ساعات التغذية اليومية لمؤسسة كهرباء لبنان وإستدامتها.

وأبلغ اللواء ابراهيم الوزير فياض خلال اللقاء إستعداد المسؤولين العراقيين تمديد هذا الإتفاق، كما عبروا عن موقف ايجابي لناحية رغبتهم الإلتزام بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة.

وسيتوجه الوزير فياض الى العراق من أجل توقيع الإتفاقيات الضرورية عندما يتم التفاهم على آلية التعاون للمستقبل كاشفاً بالتوازي عن المساعي المبذولة لزيادة حصة لبنان من الغاز المصري وهو ما سيؤدي الى تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان  على إنتاج المزيد من الطاقة.
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