وزير العدل استقبل السفير التركي في لبنان

إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولوسوي حيث تم البحث في أطر التعاون بين البلدين على الصعيد القضائي، وبشكل خاص الهبات والمساعدات التقنية المقدمة من الدولة التركية، والمتعلقة بأنظمة المحاكمات الإلكترونية عن بعد، وذلك في إطار سلسلة مشاريع لعدليات بيروت والمحافظات، منها ما نُفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ والتخطيط.