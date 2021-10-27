بزي يهاجم باسيل ويتهمه "بأخذ البلد الى الخراب".. هذا هدف تغريداتك

رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في بيان على ما جاء في تغريدة النائب جبران باسيل بالقول: "هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب".

وكان باسيل كتب في وقت سابق على حسابه: "لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس و بالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا.لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم".