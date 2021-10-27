جامعة الروح القدس استضافت نشاطا للتعرف على المطبخ الكولومبي

نظم مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية وقسم إدارة الفنادق في كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك نشاطا للتعرف على المطبخ الكولومبي، برعاية سفير كولومبيا في لبنان فرناندو حلو وحضوره.وحضرت نائبة رئيس البعثة لينا فاريلا فيتزجيرالد، القنصل أبيل ريانو، نائبة رئيس الجامعة المفوضة للعلاقات الدولية الدكتورة ريما مطر، عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة دانيال خليفة فريحة، مدير مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية روبيرتو خطلب، رئيسة قسم إدارة الفنادق في الجامعة الدكتورة جيزيل المسن، بالاضافة إلى وفد من السفارة الكولومبية ومن الجامعة.وعلى وقع الموسيقى الكولومبية، استمتع الحاضرون بتذوق اثنين من أشهى الأطباق الكولومبية الخاصة بمنطقة الكاريبي: سمك أبوراجادوس وطبق من المأكولات البحرية في حليب جوز الهند، قام بتحضيرهما طلاب قسم إدارة الفنادق في الجامعة والشيف ماريا روحانا، في جلسة طهي عن بعد مع الشيف الكولومبي راي غيريرو الذي رافق الطلاب بتعليماته. وأشاد الحاضرون بمهارات الطلاب في الطهي.استهل النشاط بكلمة لعميدة كلية إدارة الاعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة التي رحبت بالسفير الكولومبي والوفد المرافق، شاكرة لهم تعاونهم ودعمهم الدائم للجامعة، متمنية الاستمرار في القيام بمشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين. كما أثنت على الجهود التي قام بها طلاب القسم، بالاشتراك مع “Le Cordon Bleu”، من أجل إنجاح هذا النشاط المميز.بدوره، شكر السفير حلو لجامعة الروح القدس استضافتها هذا النشاط الذي يسلط الضوء على المطبخ الكولومبي، منوها بـ"أهمية مثل هذه النشاطات الآيلة إلى نشر الثقافة الكولومبية في العالم".وفي الختام دعا الحضور إلى "الاستمتاع بهذا النشاط"، شاكرا فريق العمل في السفارة. وقبل أن يتوجه الحاضرون إلى الباحة الخارجية لتذوق الطعام، قدمت نائبة رئيس البعثة لينا فاريلا فيتزجيرالد شرحا عن الأطباق المحضرة وعلاقتها بالثقافة الكولومبية.