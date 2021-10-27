دعوى بحق سلامة... اليكم التفاصيل

حدّدت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت غريس طايع جلسة بتاريخ 8/2/2022 لبدء المحاكمة في الدعوى المقدمة من الكاتب السياسي الدكتور بسام الهاشم، بواسطة وكلائه القانونيين المحامين حسن بزي وهيثم عزو وبيار الجميل ونجيب فرحات ضد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 319 و 320 و 363 و 373 من قانون العقوبات والمتعلقة بزعزعة الثقة بالعملة الوطنية والإخلال الوظيفي.