لبنان

دريان بحث مع علي طليس في أوضاع عكار معيشيا وإجتماعيا

Lebanon 24
27-10-2021 | 06:56
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق عن منطقة عكار علي طليس الذي قال: تشرفنا بلقاء سماحته واطلعناه على أوضاع منطقة عكار على الصعد كافة وبخاصة منها المعيشية والاجتماعية، ونقلنا له محبة وتقدير أهالي المنطقة الذين يعانون كسائر الشعب اللبناني من الضائقة الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

أضاف طليس : "أكدنا لسماحته أن أبناء عكار هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وينبغي التعامل معهم على انهم لبنانيون من الدرجة الأولى، وان تسعى الدولة الى إنماء مناطقهم بمشاريع ضرورية وأساسية لتحقيق العيش الكريم لهم ورفع الضيم عنهم".

ودعا طليس الى "تعزيز الوحدة الوطنية لدرء الفتن التي يسعى الى إشعالها المغرضون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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