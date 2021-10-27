لبنان

وكيل حسن خليل وزعيتر تقدم بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:06
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أن المحامي سامر الحاج تقدم بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
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