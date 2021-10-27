وكيل حسن خليل وزعيتر تقدم بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي

أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أن المحامي سامر الحاج تقدم بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.