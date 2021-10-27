لبنان

مولوي عرض مع صباغ لشؤون السجون ومع رئيسة الصليب الأحمر لتنشيط هيئة المفقودين والمخفيين قسرا

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:15
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم في مكتبه، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) رينه صباغ، وتم البحث في التنسيق الدائم بين المكتب ووزارة الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل السجناء ومكافحة الإرهاب، وفي تطور العمل في مركز تأهيل القاصرين في الوروار.

والتقى الوزير مولوي رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي سيمون إيشليمان على رأس وفد طالبه ب"إعادة تنشيط عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وتم البحث في ضرورة معالجة الاكتظاظ في السجون والنظارات وأماكن التوقيف.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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