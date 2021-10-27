ميقاتي ترأس سلسلة اجتماعات في السراي الكبير

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي ضمت كلا من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والطاقة والمياه ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه.وجرى خلال الاجتماعات بحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة".وقد شارك في الاجتماعات الوزير السابق النائب نقولا نحاس والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

إستهلت الاجتماعات باجتماع ضم وزير المالية يوسف خليل ، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ،والمدير الاقليمي للبنك الدولي .

وشارك في الاجتماع الثاني وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي ادلى بتصريح قال فيه:"بدعوة من الرئيس ميقاتي اجتمعنا مع ممثلي البنك الدولي وبحثنا معهم في كيفية استمرار دعم القطاع التربوي والمعلمين والمعلمين المتقاعدين بصورة خاصة، وان تشمل هذه المساعدات التعليم المهني والتقني الذي حتى الآن لم يستفد أسوة بالآخرين، وكان الاجتماع مفيدا".

وشارك في الاجتماع الثالث وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي قال" كان الاجتماع إيجابيا وبحثنا خلاله امكان البناء على الاجتماعات والاتصالات التي نقوم بها مع العراق من اجل تزويدنا بكمية اضافية من الفيول،وهذا يتطلب أن أعقد اجتماعات في العراق للنظر بهذا الموضوع بالتعاون مع دولة رئيس الوزراء ووزير النفط العراقيين.

أضاف: تطرقنا ايضا الى تمويل البنك الدولي لبرنامج استيراد الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا واستيراد الكهرباء من الاردن، حيث كنت اجتمعت في مصر بوزيري البترول والمياه. لقد وضعت المجتمعين في آخر التطورات التي توصلنا إليها مع الجانب المصري الذي هو إيجابي في التعاطي، واننا نحرز تقدما في صياغة عقد توريد الغاز.

وشارك في الاجتماع الرابع وزير الاشغال علي حميه الذي قال :" طرحت خلال الاجتماع مشروع النقل على الاراضي اللبنانية كافة ،والوضع القائم الآن يحتم العمل على المستوى الاستراتيجي لأن الدول لا تقوم من دون تخطيط ،ولكن في الوقت نفسه يجب مقاربة وجع الناس. طرحت في هذا الإطار افكارا حول معالجة ملف النقل الذي لا يقل أهمية عن أي قطاع اخر.