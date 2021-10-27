لبنان

بيان هام لهيئة إدارة السير والآليات حول أيام استقبال المعاملات... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:18
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان أنّه "نظراً للظروف الراهنة، وبالنسبة للأسبوع المقبل سوف تفتح أبوابها لاستقبال كافة المعاملات الضرورية والملحة في الدكوانة نهار الأربعاء 3/11/2021. أما بالنسبة للأقسام والفروع في كافة المناطق، فسوف تفتح أبوابها نهار الخميس 4/11/2021 على أن يتم تحديد أيام العمل للأسابيع اللاحقة في حينه". 
 
 
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