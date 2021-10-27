بيان هام لهيئة إدارة السير والآليات حول أيام استقبال المعاملات... ماذا في التفاصيل؟

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان أنّه "نظراً للظروف الراهنة، وبالنسبة للأسبوع المقبل سوف تفتح أبوابها لاستقبال كافة المعاملات الضرورية والملحة في الدكوانة نهار الأربعاء 3/11/2021. أما بالنسبة للأقسام والفروع في كافة المناطق، فسوف تفتح أبوابها نهار الخميس 4/11/2021 على أن يتم تحديد أيام العمل للأسابيع اللاحقة في حينه".