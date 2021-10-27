مجموعة لقاءات دبلوماسية لوزير الخارجية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير ارمينيا فهاكن أتابكيان في زيارة تهنئة جرى خلالها طرح مواضيع عدة منها

نشاط المجموعة الفرانكوفونية حيث يشكل السفير الارميني حافزا اساسيا فيها. والدور الايجابي للبنانيين من اصل ارميني وهو دليل على عمق العلاقات الموجودة بين الشعبين.



كما جرى عرض للمستجدات السياسية الاقليمية والدولية.



وعرض الوزير بو حبيب مع سفير بنغلادش اللواء جهنغير المستهيدور رحمان واستعرضا العلاقات الثنائية و مشاركة بنغلادش ضمن قوات اليونيفيل .

وشكر السفير رحمان وزارة الخارجية على المساعدة والتعاون لحل القضايا المتعلقة باليد العاملة للجالية البنغلادشية في لبنان.



كما التقى الوزير بو حبيب سفير هنغاريا جيزا ميهالي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان. وتسلم الوزير بو حبيب من سفير باكستان لدى لبنان نجيب دوراني دعوة لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي الذي سيُعقد في إسلام آباد في شهر آذار من العام المقبل.كما جرى عرض للمستجدات السياسية الاقليمية والدولية.وعرض الوزير بو حبيب مع سفير بنغلادش اللواء جهنغير المستهيدور رحمان واستعرضا العلاقات الثنائية و مشاركة بنغلادش ضمن قوات اليونيفيل .وشكر السفير رحمان وزارة الخارجية على المساعدة والتعاون لحل القضايا المتعلقة باليد العاملة للجالية البنغلادشية في لبنان.كما التقى الوزير بو حبيب سفير هنغاريا جيزا ميهالي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.