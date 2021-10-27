فرعون: كلام قرداحي ينضم الى مواقف محور معروف لا يمثل لبنان الرسمي

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "كلام الوزير قرداحي ينضم الى مواقف محور معروف لا يمثل لبنان الرسمي، ولا معظم شعبه الوطني العربي، الذي نعتبر معه أن ما يصيب الشعوب العربية الشقيقة وخصوصا الإمارات والسعودية ودول الخليج مدان ومرفوض، لما لها من فضل على لبنان واللبنانيين، بمن فيهم الوزير قرداحي نفسه".