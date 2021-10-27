لبنان

وزير الدفاع التقى السفير الروسي

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:35
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عرض وزير الدفاع  الوطني موريس سليم مع السفير الروسي الكسندر روداكوف الذي زاره على رأس وفد من السفارة، لعلاقات التعاون بين الجيشين في كلا البلدين.
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موريس سليم

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