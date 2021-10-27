الجيش: رفع إفادات إنهاء العام الدراسي 2020 - 2021

يطلب من عائلات العسكريين الشهداء والمتوفين في الخدمة والعسكريين أصحاب الحاجات الخاصة التابعين لمنطقة جبل لبنان، والذين لديهم أولاد تابعوا دراستهم الجامعية أو الأكاديمية عن العام الدراسي 2020 - 2021، وجوب رفع إفادة إنهاء العام الدراسي (الملحق "ز") بالإضافة الى إيصالات بقيمة المساعدة الممنوحة لهم عن كل ولد بمهلة شهر من تاريخ 2021/10/25.