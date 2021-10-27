لبنان

الخطيب استقبل مراد: لضرورة ايلاء الاوضاع المعيشية كل اهتمام رسمي

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:44
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 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس قبل ظهر اليوم، الوزير السابق حسن مراد الذي قدم له التعازي ولحرم الامام السيد موسى الصدر بروين خليلي، برحيل الامام الشيخ عبد الامير قبلان ، وكانت مناسبة جرى خلالها البحث في الاوضاع المحلية.

وشدد الخطيب في بيان على "ضرورة ايلاء الاوضاع المعيشية كل اهتمام رسمي بحيث يلمس المواطنون عناية الدولة بأوضاعهم المعيشية المتدهورة ، فلا يشعرون انهم متروكون لقدرهم في  ظل غياب المعالجات الرسمية التي تخفف من حدة الضائقة الاقتصادية وتلجم الانهيار الاقتصادي، فالمطلوب ان يرى المواطنون خطوات ملموسة تحد من الغلاء والبطالة المتفشية وتوفر الحد الادنى من مقومات العيش الكريم"، داعيا اللبنانيين الى" المزيد من التكافل والتأزر الاجتماعي من منطلق الواجب الوطني والايماني في مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين. 

واستقبل الشيخ الخطيب الوزير السابق  عدنان منصور، وجرى تداول تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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