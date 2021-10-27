لبنان

حاول الفرار من الشرطة العسكرية ولكن.. هذا ما حصل مع أحد السجناء

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:53
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة باصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في ابلح، وسقوطه على سطح احد المنازل.
وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقله الى مستشفى الياس الهراوي.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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