حاول الفرار من الشرطة العسكرية ولكن.. هذا ما حصل مع أحد السجناء

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة باصابة سجين برضوض خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية في ابلح، وسقوطه على سطح احد المنازل.

وقد عملت عناصر الدفاع المدني على نقله الى مستشفى الياس الهراوي.