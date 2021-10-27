لبنان

بيان عن لجنة متابعة الناجحين لوظيفة استاذ ثانوي

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:07
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 أعلنت اللجنة المركزية لمتابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، في بيان، "أن وزير التربية عباس الحلبي يقف الى جانب قضيتنا، ويعمل، من دون ابطاء، على دراسة الملف من جوانبه كافة، انسجاما مع منهجيته اللافتة في مقاربة الملفات بكثير من المسؤولية والحكمة".

وناشدت اللجنة وزير التربية "العمل على إعداد دراسة للحاجات الفعلية والمستجدة في ملاك التعليم الثانوي، وعدم الاكتفاء بدراسة "207" التي أجريت عام 2017، لأن الحاجات الفعلية، عن العام الجاري، تفوق 2000 استاذا، لا سيما وأن كثيرا من الاساتذة قد قدموا استقالاتهم جراء الاوضاع المعيشية الصعبة، علاوة على أن جزءا كبيرا من الاساتذة ما زالوا في حالة اعتكاف واضراب عن التعليم، وهذا ما يهدد التعليم الرسمي. وبالتالي إن الاستعانة بفائض الناجحين، من خلال دراسة فعلية وحقيقية عن العام الجاري، من شأنه أن يلبي النقص الحاصل جراء حالات التقاعد والاستقالة والاضراب وما شابه ذلك، خصوصا وأن المادة 80 من قانون موازنة عام 2019 قد أكدت استثناء الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من مبدأ حظر التوظيف، وهذا ما يجيز لمجلس الوزراء العمل على اصدار مرسوم تعيينهم، على اعتبار ان النص على إطلاقه، ولا يفيد الحصرية أو الفئوية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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