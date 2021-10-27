لبنان

دولة عربية جديدة تُعلّق على تصريحات قرداحي... وتستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:27
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أعلنت الكويت عن استدعاء القائم بالأعمال اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتان، والتي أتهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه، والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن، وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، وتغافل عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان: "استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال اللبناني السيد هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول".
 
المصدر: روسيا اليوم

لبنان

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