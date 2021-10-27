لبنان

وزير الصناعة التقى وفدا من ليبنور: تطبيق المواصفات أولوية لاقتصاد منتج وفاعل

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-879756-637709455268804758.jpg
Doc-P-879756-637709455268804758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان، قبل ظهر اليوم، مع رئيس مجلس ادارة "ليبنور" حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام وأعضاء مجلس الادارة ونائب الرئيس الدكتور أسد كلاسي والمهندس بسام نصرالله والدكتور ربيع كرباج.

وناقش المجتمعون خطة العمل المقبلة للمؤسسة ودورها الفعال على المستوى الوطني على صعيد تفعيل التزام القطاعات الانتاجية لا سيما منها المؤسسات الصناعية بالمواصفات الوطنية كما والتزام المؤسسات العامة بالمواصفات في دفاتر الشروط والمناقصات.
وبحثوا في المواضيع الادارية والتنظيمية والتقنية، وفي كيفية تأمين ظروف أفضل للموظفين في هذه الظروف الصعبة ودراسة الامكانات المتاحة لاعطائهم الحوافز المشجعة للعمل.

وأبدى الوزير بوشكيان دعمه الكامل للمؤسسة وتقديره لعمل مجلس الادارة وللجهود التي تبذلها المهندسة درغام. وشدد على أنه يضع الزامية تطبيق المواصفات في النشاط الصناعي في سلم الأولويات كونها الركيزة الأساسية لاقتصاد منتج وفاعل ومستدام. وهنأ الصناعيين على التزامهم بالمواصفات والمعايير وثمن نجاحاتهم وتفعيل قدراتهم الانتاجية والتنافسية والتصديرية بما يؤمن الاستمرارية والديمومة في القطاع الصناعي اللبناني، ويزيد من فاعلية وجوده في أسواق عالمية متطلبة يضع المستهلك معادلة النوعية والجودة والسعر الجيد في ذهنه وفي طريقة اتخاذه خياراته ومشترياته.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-27
17:42 | 2021-10-27
17:21 | 2021-10-27
17:14 | 2021-10-27
17:03 | 2021-10-27
16:09 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website