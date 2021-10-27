لبنان

سرق دراجة آلية من الغبيري فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر!

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:36
A-
A+
Doc-P-879757-637709459269412581.jpg
Doc-P-879757-637709459269412581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 26-10-2021، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:

م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)
الذّي أقدم فجر تاريخ 25-10-2021 على سرقة درّاجة آلية نوع "هوندا" عائدة للمدعو: - م.س. (مواليد عام 1990، لبناني) من محلّة الغبيري، وقد تبيّن أنّ مالكها لم يكن على علم بعد بأمر سرقتها.

أعيدت الدرّاجة لمالكها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-27
17:42 | 2021-10-27
17:21 | 2021-10-27
17:14 | 2021-10-27
17:03 | 2021-10-27
16:09 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website