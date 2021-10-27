سرق دراجة آلية من الغبيري فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر!

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:بتاريخ 26-10-2021، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو:م. م. (مواليد عام 1994، لبناني)الذّي أقدم فجر تاريخ 25-10-2021 على سرقة درّاجة آلية نوع "هوندا" عائدة للمدعو: - م.س. (مواليد عام 1990، لبناني) من محلّة الغبيري، وقد تبيّن أنّ مالكها لم يكن على علم بعد بأمر سرقتها.أعيدت الدرّاجة لمالكها، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.