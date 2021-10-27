لبنان

"كورونا" مستمر... كم بلغت أرقام اليوم؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:48
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 639332، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.
 
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