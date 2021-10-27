لبنان

للمرة الأولى في قضية المرفأ.. دعوى شخصية ضد البيطار للارتياب المشروع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2021 | 08:57
A-
A+
Doc-P-879762-637709472237806907.jpg
Doc-P-879762-637709472237806907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل "لبنان 24" على وثيقة دعوى قضائية تقدّم بها أحد المدعيين الشخصيين في ملف إنفجار المرفأ، لطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع، أمام محكمة التمييز، كسابقة تحصل للمرة الأولى في قضية المرفأ.
وفي التفاصيل فإنّ الدعوى تعود للمواطن هشام حسن حيدر احمد، ويُعتبر أحد أصحاب الحق بملف المرفأ، حيث تقدّم أمام محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع وطلب عزل القاضي طارق البيطار، مفنداً الأسباب بحسب ما ورد في الوثيقة أدناه.
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:16 | 2021-10-27
17:42 | 2021-10-27
17:21 | 2021-10-27
17:14 | 2021-10-27
17:03 | 2021-10-27
16:09 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website