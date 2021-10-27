للمرة الأولى في قضية المرفأ.. دعوى شخصية ضد البيطار للارتياب المشروع

حصل "لبنان 24" على وثيقة دعوى قضائية تقدّم بها أحد المدعيين الشخصيين في ملف إنفجار المرفأ، لطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع، أمام محكمة التمييز، كسابقة تحصل للمرة الأولى في قضية المرفأ.

وفي التفاصيل فإنّ الدعوى تعود للمواطن هشام حسن حيدر احمد، ويُعتبر أحد أصحاب الحق بملف المرفأ، حيث تقدّم أمام محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع وطلب عزل القاضي طارق البيطار، مفنداً الأسباب بحسب ما ورد في الوثيقة أدناه.