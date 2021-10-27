لبنان

قوات العدو تخطف قاصرا قبالة الوزاني وتقتاده الى الداخل المحتل

Lebanon 24
27-10-2021 | 09:14
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية تابعة للعدو الاسرائيلي خطفت منذ قليل القاصر ابراهيم المحمد (16 عاما) خلال قيامه برعي الماشية قبالة متنزهات الوزاني واقتياده الى الداخل المحتل.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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