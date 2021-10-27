قوات العدو تخطف قاصرا قبالة الوزاني وتقتاده الى الداخل المحتل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية تابعة للعدو الاسرائيلي خطفت منذ قليل القاصر ابراهيم المحمد (16 عاما) خلال قيامه برعي الماشية قبالة متنزهات الوزاني واقتياده الى الداخل المحتل.